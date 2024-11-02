Обстріл Херсонщини: загинула жінка, серед постраждалих є діти

На Херсонщині російська армія завдала артилерійського удару по Зеленівці близько дев'ятої години ранку. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Рятувальники деблокували з під-завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травм, несумісних із життям. Унаслідок обстрілу поранення дістали ще двоє дітей. Це 10-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. У них діагностували вибухові травми, осколкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні", - розповів він.

Серед постраждалих — 67-річна жінка з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також переломом гомілки.

Нагадаємо, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що росіяни сподіваються захопити місто Часів Яр у Донецькій області до настання сильних холодів. Він зазначив, що наразі немає ознак підготовки окупантів до погіршення погоди, а також не видно активізації особового складу та техніки.

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