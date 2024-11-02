"Вхід до пекла" під церквою: такого вчені ще не бачили

Вчені заявили, що виявили під стародавньою церквою так званий "вхід до пекла".

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Знахідку розкопали у мексиканському місті Мітла під стародавньою церквою, там виявили тунелі, які, за віруваннями сапотеків, нібито були "входом до підземного світу" і пов'язані з богом смерті Пітао Безелем. Про це повідомило видання Daily Star.

Зазначається, що ці підземні тунелі вдалося виявити за допомогою георадара, томографії та сейсмічних методів, їхній вік ще належить встановити. У виданні зазначають, що ще 16 століття іспанці зруйнували мексиканське місто Мітла та побудували церкву на місці головного храму сапотеків.

Згодом місцевий священник писав, що "задні двері пекла" — це великі печери, які вважали воротами до підземного світу, були замуровані. Вже тепер вчені, досліджуючи п’ять груп руїн, довго не виявляли слідів підземного світу, доки за допомогою неінвазивних методів не виявили глибоко під містом систему камер.

Керівник експедиції та засновник проєкту ARX - дослідник Марко Вігато - зазначив, що деякі тунелі під церквою Сан-Пабло-Апостол сягають значної глибини. Одна з камер має розміри приблизно 15 метрів у довжину і 10 метрів у ширину, а ходи, ймовірно, продовжуються на північ, схід і південь, можливо, з’єднуючись з іншими геофізичними аномаліями.

Згідно з легендами, в підземеллях можуть зберігатися останки сапотекських королів, а ось що священник Франсіско де Бургоа писав у своїй праці:

"Географічний опис" (1674 року) описував королівський склеп, де монархи нібито поховані у найкращому вбранні з пір'ям, коштовностями, золотими ланцюгами та дорогоцінним камінням. У лівій руці вони тримали щит, а в правій — спис, як під час війни".

Що побачили вчені у підземеллі

Франсіско де Бургоа описав дві інші печери. З його слів, одна містить каплицю, інша — поховальну камеру для верховних жерців. Він також розповів про "темну та жахливу кімнату", куди скидали тіла жертв великих лордів і полеглих в бою. Сапотеки вірили, що лабіринт під містом є входом до пекла і був центром культу бога смерті Пітао Безелао.

За даними Марко Вігато, там протягом століть ховали королів і жерців. Проте скільки років цим тунелям - поки що встановити не змогли.

Нагадаємо, що нещодавно вчені зробили й заяву про океан. У морських глибинах нові форми життя. Крім мікробів і вірусів, які раніше вважалися єдиними мешканцями цього суворого середовища, там також живуть ще одні тварини.

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