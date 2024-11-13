В Сумской области прогремели 124 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 124 взрыва.

Краснопольская община: произошли сбросы ВОГ с БПЛА (7 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Эсманьская община: 17 мин сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), удар FPV дронами (5 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Юношеское общество: осуществлены пуски КАБ (11 взрывов), артиллерийские обстрелы (8 взрывов).

Белопольское общество: враг бил из минометов (20 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV дронами (2 взрыва), сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Великописаревское общество: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Хутор-Михайловская община: совершены удары FPV дронами (6 взрывов).

Хотинская община: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Шалыгинская община: совершен удар FPV дронами (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов), артиллерийский обстрел (1 взрыв).

Середино-будская община: россияне ударили FPV дронами (2 взрыва).

Шосткинская община: враг атаковал БПЛА типа «шахед» (4 взрыва) – объект критической инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ударов БпЛА в Херсонской области пострадали четыре человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что полиция опубликовала видео первых минут после удара по Кривому Рогу.

Читайте также: