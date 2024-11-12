На Запорожье ночью раздались взрывы - ОВА

В ночь на 12 ноября в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области" – говорится в сообщении.

Перед этим в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы запуска управляемых авиационных бомб.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Сумщине за прошедшие сутки прогремело 167 взрывов.

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