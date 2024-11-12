В Белгородской области сообщили об атаке БпЛА на нефтебазу

Власти Белгородской области сообщили об атаке БпЛА на нефтебазу на территории Старооскольского городского округа.

Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородской области на территории Старооскольского городского округа дроны атакуют нефтебазу", — говорится в сообщении.

В результате атаки загорелся один резервуар с нефтепродуктами, который "оперативно потушили".

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной Луганщине вспыхнула нефтебаза.

Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированной Феодосии взорвалась еще одна цистерна на нефтебазе.

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