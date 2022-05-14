5 причин есть рыбу ежедневно

В состав рыбы входит Омега-3, которая помогает мозгу бороться с повреждениями и оказывает противовоспалительное действие. Читайте в материале ТСН.ua о пользе рыбы и почему следует есть ее каждый день.

Издание eatthis сообщает, если ежедневно употреблять в пищу рыбу, организм будет наполняться белками, необходимыми витаминами и минералами. Однако это не все положительные изменения, которые ожидают тех, кто добавит этот продукт в свой рацион.

Снижается вероятность развития заболеваний сердца и сосудов

Если еженедельно потреблять около 175 г рыбы, вы сможете значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, те, кто регулярно употребляет рыбу, может не бояться сердечного приступа. А если у человека уже было диагностировано заболевание сердца, то вероятность инсульта становится значительно меньше.

Борьба с депрессией

Согласно некоторым исследованиям, между Омега-3 и здоровьем мозга есть определенная связь, поэтому регулярное употребление рыбы помогает уменьшить проявления депрессивных состояний. Например, в тех странах, где потребление рыбы высокое (Тайвань, Япония, Гонконг) уровень депрессии значительно ниже.

Здоровый мозг

Как известно, основная польза рыбы в Омега-3, содержащейся в ее составе. Это вещество отличается противовоспалительными свойствами и помогает мозгу побороть повреждения, вызванные старением. Также Омега-3 приходит на помощь, когда организму нужно бороться с токсинами, содержащимися в загрязненной среде.

Прощай воспаление суставов

Было проведено исследование, в котором приняли участие 176 взрослых. Каждый день они заполняли специальную анкету, в которой указывали свой рацион. Добровольцы, которые ели рыбу по меньшей мере дважды в неделю и страдали ревматоидным артритом, увидели значительное уменьшение симптомов. Суставы стали менее чувствительными и не опухали. А вот у добровольцев, евших рыбу не чаще одного раза в месяц, такого положительного эффекта обнаружено не было.

Улучшение сна

Когда человек каждый день или хотя бы несколько раз в неделю ест рыбу, его сон становится гораздо лучше. Ученые связывают это с высоким содержанием DHA и EPA, которые влияют на качество и продолжительность сна.