В Полтаве ночью раздался взрыв — СМИ

В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
В ночь на 12 ноября в Полтаве был слышен звук взрыва
Об этом информирует Общественное.
Корреспонденты Общественного сообщили, что около часа ночи во вторник в Полтаве был слышен звук взрыва.
"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
В свою очередь Воздушные силы сообщили о новых группах БПЛА залетают из Курской и Белгородской областей, РФ в Сумскую далее на Полтавщину, Черниговщину, Киевщину.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине сработали силы ПВО.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.
Читайте также:
- В Украине снова начали отключать свет: что случилось
- Применяют не только "Шахеды": эксперт рассказал о новой тактике атак армии РФ
- Ночью армия РФ атаковала Киев: что известно