В Полтаве ночью раздался взрыв — СМИ

В ночь на 12 ноября в Полтаве был слышен звук взрыва

Об этом информирует Общественное.

Корреспонденты Общественного сообщили, что около часа ночи во вторник в Полтаве был слышен звук взрыва.

"В Полтаве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

В свою очередь Воздушные силы сообщили о новых группах БПЛА залетают из Курской и Белгородской областей, РФ в Сумскую далее на Полтавщину, Черниговщину, Киевщину.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине сработали силы ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

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