Проверка боем северокорейских вояк: Коваленко очертил планы врага на Курщине

Россияне собрали 50 тысяч солдат, в том числе северокорейских, в Курской области.

В Курской области (РФ), вероятно, состоятся тяжелые бои, ведь уже 50 тысяч солдат, в том числе северокорейских, там собрано. Однако Силы обороны готовы к этому.

Об этом "24 каналу" сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, военные из КНДР рассредоточены по подразделениям российской армии.

Относительно ситуации на курщине Коваленко отметил, что российская армия предпринимала попытки прорыва возле города Суджа – севернее в районе Погребков и западнее в районе Любимовки, и пыталась прорваться с помощью бронетехники и применял десантников.

"Будут тяжелые бои, это нужно понимать, но Силы обороны готовы к этому", – считает Коваленко.

Лесистая местность и мало дорог будут мешать врагу выбивать украинские войска. Поэтому Россия с запасом накопила пехоту и добавила к ней "пушечное мясо" в виде военных из КНДР, отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, северокорейские солдаты появляются на боевых позициях, попадают под обстрелы, но в штурмах не участвуют. Они проходят обучение в условиях реальной войны.

Напомним, разведка впервые перехватила разговор военных КНДР в Курщине.

В США тем временем заявили, что РФ накопила силы без необходимости выводить войска с востока Украины.

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