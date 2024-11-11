В Украине снова начали отключать свет: что случилось

Утро понедельника в который раз превратилось в ужас. И традиционно причина всему – наши соседи. В ночь на 11 ноября враг атаковал Украину своими дронами. В частности, под прицелом россиян оказались Николаев и Запорожье. А уже под утро оккупанты подняли в небо все, что только можно. Воздушная тревога в ряде областей затянулась на несколько часов. Как следствие – экстренные отключения света и коллапс с общественным транспортом.

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Атака на Николаев

Российские оккупационные войска в ночь на 11 ноября атаковали Николаев ударными дронами. Воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе БпЛА в городе и области. Как уточнили в региональном главке Нацполиции, попадания дронов произошли в многоэтажном и частном доме в разных районах города. В результате атаки произошел пожар на верхних этажах четырехэтажного дома:

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"К сожалению, в результате попаданий погибли пять человек — четверо жителей частного дома (трое женщин и мужчина) и житель многоквартирного дома. Пострадала жительница четырехэтажного здания".

Взрывной волной и обломками повреждены квартиры, магазины рядом и автомобили. Частный дом разрушен, другие – повреждены:

"Правоохранители фиксируют последствия вражеских атак, собирают доказательства очередного военного преступления России, опрашивают граждан, обеспечивают правопорядок, оказывают пострадавшим психологическую помощь".

Последствия вражеского удара по Николаеву были опубликованы спасателями.

Удар по Запорожью

В ночь на 11 ноября армия РФ обстреляла и Запорожье. В результате трех авиаударов один человек погиб, 22 – получили ранения, среди них пятеро детей. Повреждены жилые дома, общежитие, автосалон.

По уточненной информации, четырехлетнего мальчика, который сейчас госпитализирован, деблокировали из-под завалов поврежденного жилого дома в Запорожье. Его отец смог выбраться из-под обломков самостоятельно, сообщила секретарь горсовета Регина Харченко и обнародовала соответствующее видео.

В полиции Запорожской области сообщили, что россияне атаковали город управляемыми авиабомбами:

"В результате прямого попадания частично разрушен двухэтажный жилой дом. Ранения получили 2 взрослых и 2 ребенка (мальчик – 4 года, девочка – 15 лет). Еще один удар произошел по открытому участку рядом с пятиэтажным общежитием – здание повреждено взрывной волной и обломками. Пострадали 17 человек, среди них – 3 несовершеннолетних детей (девушка 17 лет и 2 парня 16 и 17 лет). Третий удар – по территории рядом с автосалоном. Сдесь погыб мужчина".

Экстренные отключения света

Однако на этом россияне не остановились. Около 6 утра Воздушные силы сообщили, что в воздухе – восемь бортов Ту-95МС, направлявшихся к пусковым рубежам над Каспийским морем. Впоследствии военные предупреждали, что враг производил пуски ракет с этих бомбардировщиков. Около 7 утра в воздух также подняли три борта пресловутых МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

Почти одновременно в ряде областей Украины были введены графики отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Об этом сообщили в облэнерго и компании Yasno. По состоянию на 07:13 было известно об отключениях в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях, а также в Киеве и Харьковской области:

"В связи с угрозой ракетных обстрелов сейчас "Укрэнерго" применяет экстренные отключения света".

В свою очередь, об отключении света заявили и в КГВА. Местные власти назвали это "превентивным мероприятием":

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"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности".

Впоследствии в ДТЭК уточнили, что по указанию "Укрэнерго" применяются превентивные экстренные отключения света еще и в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Имитационные пуски ракет

Наконец оказалось, что пуски с Ту-95МС были имитационными, а МиГ-31К вообще не применяли ракеты со своих бортов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что ранее уже отмечал – у россиян все готово к массированным обстрелам Украины. По словам лейтенанта, ракет у оккупантов хватает, оружие накоплено на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливается. Кроме того, он подчеркнул, что тактику с имитацией пусков воздушных целей враг использует и для психологического давления.

К слову, то, что пуск ракет так и не состоялся, связывают с тем, что накануне президент США Дональд Трамп якобы разговаривал с российским правителем Владимиром Путиным. По информации издания The Washington Post, Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Это был первый телефонный разговор между ними с момента победы Трампа на выборах.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговора между Путиным и Трампом не было, это ошибочная информация. По его словам, конкретных планов по контактам Путина и Трампа пока нет.

Транспортный коллапс в Киеве

Ну и уже традиционно затяжная тревога послужила причиной транспортного коллапса. В частности, переполненной была столичная подземка. Во время воздушной тревоги люди пережидали опасность внутри метро. А после отбоя негде было и яблоку упасть.

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