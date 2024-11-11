В Україні знову почали вимикати світло: що трапилося

Ворог влаштував дронову атаку та підіймав у небо свою авіацію.
Ранок понеділка, що вкотре перетворився на жах. І традиційно причина всьому – наші сусіди. В ніч проти 11 листопада ворог атакував Україну своїми дронами. Зокрема під прицілом росіян опинилися Миколаїв та Запоріжжя. А вже під ранок окупанти підняли у небо все, що тільки можна. Повітряна тривога у низці областей затягнулася на кілька годин. Як наслідок – екстрені відключення світла та колапс із громадським транспортом.
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Атака на Миколаїв
Російські окупаційні війська в ніч проти 11 листопада атакували Миколаїв ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу БпЛА у місті та області. Як уточнили в регіональному главку Нацполіції, влучання дронів відбулись у багатоповерховий та приватний будинки в різних районах міста. У результаті атаки сталась пожежа на верхніх поверхах чотириповерхового будинку:
"На жаль, унаслідок влучань загинуло п’ятеро осіб – четверо мешканців приватного будинку (троє жінок та чоловік) та мешканець багатоквартирного будинку. Постраждала жителька чотириповерхової будівлі".
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені квартири, магазини поруч та автомобілі. приватний будинок зруйнований, інші – пошкоджені:
"Правоохоронці фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази чергового воєнного злочину Росії, опитують громадян, забезпечують правопорядок, надають постраждалим психологічну допомогу".
Наслідки ворожого удару по Миколаєву опублікували рятувальники.
Удар по Запоріжжю
В ніч проти 11 листопада армія РФ обстріляла і Запоріжжя. Внаслідок трьох авіаударів одна людина загинула, 22 – дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, автосалон.
За уточненою інформацією, чотирирічного хлопчика, який нині ушпиталений, деблокували з-під завалів пошкодженого житлового будинку у Запоріжжі. Його батько зміг вибратися з уламків самостійно, повідомила секретарка міськради Регіна Харченко і оприлюднила відповідне відео.
У поліції Запорізької області повідомили, що росіяни атакували місто керованими авіабомбами:
"Унаслідок прямого влучання частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Поранення отримали 2 дорослих та 2 дитини (хлопчик – 4 роки, дівчинка – 15 років). Ще один удар відбувся по відкритій ділянці поряд з пʼятиповерховим гуртожитком – будівлю пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Унаслідок вибуху постраждали 17 людей, серед них – 3 неповнолітніх дітей (дівчина 17 років та 2 хлопці 16 і 17 років). Третій удар – по території поруч з автосалоном. Тут загинув чоловік".
Екстрені відключення світла
Проте на цьому росіяни не зупинились. Близько 6 ранку Повітряні сили повідомили, що в повітрі – вісім бортів Ту-95МС, які прямували до пускових рубежів над Каспійським морем. Згодом військові попереджали, що ворог здійснював пуски ракет з цих бомбардувальників. Близько 7 ранку у повітря також підняли три борти сумнозвісних МіГ-31К, які є носіями гіперзвукової ракети "Кинджал".
Майже одночасно у низці областей України запровадили графіки відключення світла у зв’язку з загрозою ударів по енергетиці. Про це повідомили в обленерго та компанії Yasno. Станом на 07:13 було відомо про відключення на Миколаївщині, Київщині, Черкащині, Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, а також у Києві та на Харківщині:
"У зв'язку із загрозою ракетного обстрілу наразі "Укренерго" застосовує екстрені відключення світла".
Своєю чергою, про відключення світла заявили і в КМВА. Місцева влада назвала це "превентивним заходом":
"У зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві введені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку".
Згодом в ДТЕК уточнили, що за вказівкою "Укренерго" застосовуються превентивні екстрені відключення світла ще й на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.
Імітаційні пуски ракет
Зрештою виявилося, що пуски з Ту-95МС були імітаційні, а МіГ-31К взагалі не застосовували ракети зі своїх бортів.
Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазначив, що раніше вже зазначав – у росіян все готово до масованих обстрілів України. За словами лейтенанта, ракет в окупантів вистачає, зброя накопичена на аеродромах стратегічної авіації й далі накопичується. Окрім того, він підкреслив, що тактику з імітацією пусків повітряних цілей ворог використовує й для психологічного тиску.
До слова, те, що пуск ракет так і не відбувся, пов’язують із тим, що напередодні президент США Дональд Трамп нібито мав телефонну розмову з російським правителем Володимиром Путіним. За інформацією видання The Washington Post, Трамп і Путін обговорювали війну в Україні. Це нібито була перша телефонна розмова між ними від моменту перемоги Трампа на виборах.
Водночас речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що розмови між Путіним і Трампом не було, це хибна інформація. За його словами, конкретних планів щодо контактів Путіна і Трампа поки немає.
Транспортний колапс у Києві
Ну і вже традиційно затяжна тривога стала причиною транспортного колапсу. Зокрема переповненою була столична підземка. Під час повітряної тривоги люди перечікували небезпеку всередині метро. А після відбою ніде було і яблуку впасти.
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