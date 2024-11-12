ВСУ на Курщине отразили 5 российских атак на Новоивановку — DeepState

Враг понес значительные потери в технике и живой силе.
Украинские военные за прошедшие сутки отбили 5 вражеских накатов на Новоивановку в Курской области РФ.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Эксперты заявили, что в сумме было задействовано 29 единиц ВВТ.
"Чрезвычайно трудный день был возле села Новоивановка, где враг сразу 5 раз пытался заскочить в село и его окрестности", — говорится в сообщении.
Эксперты сообщили, что первые три наката были по 7 ВВТ, остальные два по 4 ВВТ"
Аналитики DeepState заявили, что украинские защитники уничтожили по меньшей мере 18 ВВТ из 29.
Кроме того, потери российской стороны в течение суток на этом отрезке фронта составят до 300 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне заехали на двух бронированных машинах в район школы Курахово.
Кроме того, мы ранее информировали, что Сырский посетил воюющие подразделения на Курщине.
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