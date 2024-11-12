ЗСУ на Курщині відбили 5 російських атак на Новоіванівку - DeepState

Ворог зазнав значних втрати у техніці та живій силі.

Українські військові протягом минулої доби відбили 5 ворожих накатів на Новоіванівку в Курській області РФ.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Експерти заявили, що в сумі було задіяно 29 одиниць ОВТ.

"Надзвичайно важкий день був біля села Новоіванівка, де ворог відразу 5 разів намагався заскочити в село та його околиці", - йдеться у повідомленні.

Експерти повідомили, що перші три накати були по 7 ОВТ, решта два по 4 ОВТ"

Аналітики DeepState заявили, що українські захисники знищили щонайменше 18 ОВТ з 29.

Крім тогоЮ втрати російської сторони протягом доби на цьому відрізку фронту скаладють до 300 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заїхали на двох броньованих машинах до району школи Курахового.

Крім того, ми раніше інформували, що Сирський відвідав підрозділи, які воюють на Курщині.

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