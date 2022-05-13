Одуванчик: лечебные свойства, польза и как правильно есть

Одуванчик — это не только яркий майский цветок. Лечебные свойства и польза одуванчика известна с давних времен. Читайте в материале ТСН.ua, что лечит одуванчик и рецепты разнообразных блюд с этим растением.

Одуванчик – это многолетнее растение из семейства Астровые. В Украине самый распространенный одуванчик лекарственный или, как его еще называют, обычный. Именно ее ярко-желтые соцветия радуют глаз в конце весны. Пока растение цветет, остается съедобным от корня и до цветов. А вот в период созревания начинает терять некоторые свои полезные свойства. Вкус у одуванчика несколько горьковат, напоминает цикорий.

Чем полезен одуванчик

Чем полезен одуванчик / Фото: Pexels

В зеленые одуванчики содержится большое количество витаминов (в том числе витамин А, К, С, Е, некие группы витаминов В), также минералов, кальция, железа, магния. Ее можно употреблять в пищу в сыром виде или приготовленную.

Корень одуванчика обычно сушат, чтобы затем добавлять в чаи или есть целым.

В индийской и китайской культуре корни этого растения традиционно используют для лечения печени и желудка. Даже сегодня специалисты рекомендуют употреблять одуванчик лекарственный для лечения различных болезней, в том числе экземы, изжоги, диабета, желудочно-кишечных расстройств, рака.

Почему же нужно есть одуванчик? Лечебные свойства этого растения поражают:

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Лечение кожи — при различных кожных заболеваниях (экзема, вурги, фурункулы, сыпь, псориаз) сушеный корень одуванчика измельчают и смешивают с водой, чтобы получить пасту. Ее наносят на проблемные участки кожи в виде успокаивающей маски. Благодаря легкому противовоспалительному эффекту проблемы исчезают значительно быстрее. Мочегонный эффект — обычно мочегонные препараты и диуретики применяют при высоком кровяном давлении, определенных заболеваниях печени и почек и сердечной недостаточности. Ученые считают, что именно благодаря их мочегонным свойствам одуванчика, эти растения можно использовать для лечения задержки воды в организме, предменструального вздутия и преддиабетического состояния. В 2009 году были проведеныисследования, которые показали, что экстракт одуванчика помогает увеличить частоту мочеиспускания, а не его объем. Профилактика рака кожи – экстракт одуванчика полезен еще и тем, что может блокировать вредное ультрафиолетовое излучение и защищать от солнечных лучей, если его наносить на кожу. Это было доказано исследованиями 2005 года, которые были проведены в Канаде. Но следует быть осторожными, ведь у детей одуванчик может вызвать контактный дерматит. Очистка печени – чем полезен одуванчик? Ее часто используют как тонизирующее средство для очищения печени. Также она помогает защитить ткани печени, когда этот орган подвергается стрессу или действию токсических веществ. Исследования показали, что у мышей, испытавших значительное токсическое влияние парацетамола, одуванчик помог защитить ткани печени. Антидиабетические свойства и контроль уровня сахара в крови — в состав одуванчика входит инулин, а потому это растение поддерживает рост здоровых бактерий в желудочно-кишечном тракте, что помогает в борьбе с диабетом. Ученые проводили исследования на животных и пробирках, которые показали, что эти растения могут улучшать секрецию инсулина поджелудочной железой и одновременное всасывание глюкозы в мышечную ткань. И все благодаря хлорогеновой и цикориевой кислоте, которые есть в составе. Снижение уровня холестерина – некоторые биоактивные соединения, содержащиеся в одуванчике, могут влиять на уровень холестерина в крови и снижать риск заболеваний сердца и сосудов. В ходе одного из исследований на животных было доказано, что у мышей, получавших экстракт одуванчика, значительно снижался уровень триглицеридов и холестерина. Борьба против рака — некоторые из ученых считают, что корень одуванчика может быть отличным средством в борьбе с раком. В 2012 году в Университете Виндзора (Канада) было проведено исследование, которое показало, что корень одуванчика помогает вызвать апоптоз (процесс замены старых клеток новыми) в клетках рака простаты и поджелудочной железы. Это замедляет их распространение и рост. А еще другие исследования показали, что одуванчик способен вызвать апоптоз также при лейкемии или меланоме. Укрепление иммунной системы – экстракт одуванчика обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, которые помогают организму лучше бороться с разными инфекциями. Некоторые исследования показали, что одуванчик значительно уменьшает способность вирусов репликировать, а другие показали, что экстракт этого растения защищает от бактерий.

Одуванчик в народной медицине: кому противопоказан

Одуванчик: кому не стоит есть / Фото: pixabay.com

При умеренном употреблении корень одуванчика не приносит никаких негативных эффектов, хотя у некоторых людей могут возникать определенные проблемы: расстройство желудка, изжога, раздражение кожи, диарея.

Также с осторожностью необходимо употреблять в пищу одуванчик, если у вас есть аллергия на хризантемы, амброзию, ромашку, календулу или другие растения семейства сложноцветных. Он может вызвать слезотечение и сыпь. В состав растения входит латекс и йод, а потому избегайте его, если у вас есть аллерния на эти вещества.

Рекомендуется избегать потребления одуванчика и любых средств с этим растением беременным женщинам, кормящим грудным молоком, детям. Некоторые исследования показали, что чрезмерное употребление одуванчика может стать причиной снижения фертильности у женщин и уровня тестостерона у мужчин. Ведь в растении содержится фитоэстроген.

Если вы принимаете лекарства, особенно антибиотики и диуретики, одуванчик может неблагоприятно с ними взаимодействовать. Поэтому перед употреблением этого растения как лекарственного средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Одуванчик: рецепты приготовления блюд из этого растения

Одуванчик: рецепты приготовления / Фото: pixabay.com

Листья, цветы и корень одуванчика – все это можно употреблять в пищу. Способов приготовления блюд множество, но есть определенные варианты, которые всегда остаются наиболее популярными:

Жареная зелень одуванчика. Чтобы частично избавиться от горечи, свойственной одуванчикам, ей необходима термическая обработка. Сначала зелень нужно прокипятить в течение 5 минут, затем переложить на сковородку с чесноком и оливковым маслом. Обжаривайте 3-5 минут. Подавать повара советуют как гарнир или добавлять в другие блюда, например в пирог.

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Зеленый салат. Самый простой рецепт с одуванчиком. Для этого нужно просто выбрать молодые листики и добавить в любой сезонный салат. Листья одуванчика немного напоминают рукколу, а потому лучше смешивать его с нейтральной зеленью (шпинат, салат).

Оладьи. Для этого рецепта необходимо собрать цветы и промыть их. Затем нужно одуванчик взбить с молоком, яйцами, мукой. На сковороде разогрейте оливковое и выложите тесто. Жарьте как блины до золотистого цвета. Подавайте с повидлом или медом.

Одуванчик и варенье из цветов. Существует сразу два варианта варенья из одуванчика. В первом нужно взять лепестки растения и проварить их в воде с лимонной кислотой и сахаром. Затем сцедить и закатать в банке. Для второго варианта совмещают одуванчик и мед, дают настояться несколько часов в солнце. Дальше можно закрывать варенье.

Вино из одуванчика. Об этом рецепте писал знаменитый Рэй Брэдбери в своем одноимённом произведении. Домашнее вино из одуванчиков порадует своим неповторимым вкусом и ароматом в зимний период, напоминая о теплом лете.

Одуванчиковый чай. Самостоятельно приготовить корень одуванчика для чая довольно сложно и требует немало времени, поэтому лучше купить уже готовую смесь и наслаждаться.