Оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Российские захватчики в ночь на 14 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.

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БпЛА в южной части Черниговщины, курсом в Киевскую область.

БПЛА в восточной части Киевщины, курс южный/юго-западный.

БПЛА по Сумской области, курсом на Полтавщину/Харьковщину.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек .

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики .