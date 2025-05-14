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Оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 14 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.
БпЛА в южной части Черниговщины, курсом в Киевскую область.
БПЛА в восточной части Киевщины, курс южный/юго-западный.
БПЛА по Сумской области, курсом на Полтавщину/Харьковщину.
Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек .
Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики .