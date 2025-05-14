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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Российские захватчики в ночь на 14 мая атакуют Украину ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атакует ударными БПЛА с севера и востока.

  • БпЛА в южной части Черниговщины, курсом в Киевскую область.

  • БПЛА в восточной части Киевщины, курс южный/юго-западный.

  • БПЛА по Сумской области, курсом на Полтавщину/Харьковщину.

Ранее сообщалось, что враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек .

Мы ранее информировали, что в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики .

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