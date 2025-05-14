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- Війна
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Окупанти атакує Україну ударними БпЛА: мапа тривог
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 14 травня атакують Україну ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворог атакує ударними БпЛА з півночі та сходу.
БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину.
БпЛА в східній частині Київщини, курс південний/південно-західний.
БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину/Харківщину.
Раніше повідомлялося, що ворог атакував Київщину за допомогою БпЛА. Є постраждала людина.
Ми раніше інформували, що у Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.