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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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354
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По всій Україні оголошена повітряна тривога - що відомо

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про зліт МіГ-31К

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У вівторок, 13 травня, майже на всій території України оголошено повітряну тривогу. Почервоніли регіони на сході, півдні, півночі та в центрі.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Кремль продовжує розглядати захоплення Одеси як частину своїх планів. Це дозволило б Путіну відрізати Україну від Чорного моря та забезпечити шлях до Придністров’я. Однак, на думку експерта, реалізація цих намірів є малоймовірною в військовому плані.

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