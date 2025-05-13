В посольстві України в Туреччині повідомили, чи вирушив Зеленський до Анкари

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Посольство України в Туреччини не робило заяви про те, що президент Володимир Зеленський вирушив до Анкари.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на відповідь посольства.

«Посольство України в Туреччини не робило подібних заяв», — відповіли там на запит.

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Раніше у Clash Report повідомили нібито президент Володимир Зеленський вирушив до Анкари.

Нагадаємо, президент України підтвердив, що летить до Туреччини, а саме до Анкари, де 15 травня зустрінеться із президентом Туреччини Ердоганом.

Також йшлося і про те, що Зеленський заявив, що 15 травня перебуватиме в Анкарі, де запланована його зустріч з президентом Туреччини Ердоганом. Він також підтвердив готовність до переговорів із Путіним.

За словами Зеленського, якщо Путін не прилетить до Анкари, а обере Стамбул, він і Ердоган готові вирушити туди. «Щоб не було жодних маніпуляцій з боку Росії«, — пояснив президент.

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Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що США, зокрема Дональд Трамп, отримали чіткий сигнал щодо необхідності зустрічі, попри попередні розбіжності у позиціях щодо припинення вогню.

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