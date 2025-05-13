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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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268
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1 хв

Вибух в Одесі: поліція повідомила перші подробиці

Наразі відомо про одного чоловіка, який отримав травми внаслідок вибуху невідомого предмета.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Національна поліція України

Поліція з’ясовує обставини вибуху в Одесі / Ілюстративне фото / © Національна поліція України

Вдень вівторка, 13 травня, в одному з районів Одеси з приватною забудовою мешканці почули вибух. За попередньою інформацією поліції, у дворі приватного будинку вибухнув поки що не встановлений предмет.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції № 1.

«Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Хаджибейському районі Одеси. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції та вибухотехніків», — йдеться у повідомленні.

На момент публікації відомо, що внаслідок вибуху у дворі приватного будинку щонайменше один чоловік отримав травми. Інформації щодо його стану наразі немає. Дані про інших потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали п’ятьох осіб, які здійснювали підпали в різних регіонах України. Один із них намагався спалити синагогу у Кривому Розі за вказівкою з Росії.

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