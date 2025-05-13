Працівник ТЦК побив чоловіка у Харкові, у справу втрутився мер: ким виявився постраждалий

Скриншот з відео бійки

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Житель Харкова, якого кілька днів тому вдарив кулаком у живіт військовослужбовець ТЦК, працює вчителем і має законне право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Кілька днів тому соцмережі облетіло ганебне відео. На ньому працівник одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою. Постраждалий — наш харків’янин», — пише Терехов.

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За його словами, чоловік є вчителем історії, прав людини та «Захисту Вітчизни», а також класним керівником 8 класу. Він мав законне право на бронювання і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи.

Терехов наголосив, що судячи з кадрів відео, вчитель не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили.

«Звісно, не можна узагальнювати — у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Проте такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників. Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини», — зазначив мер Харкова.

Терехов заявив, що звернувся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного.

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«Це вже не просто черговий інцидент — це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки. Також закликаю медіа та громадськість не залишатися осторонь. Нам потрібна єдина позиція. Ми будуємо демократичну державу, в якій кожен — учитель, військовий, медик чи будь-хто інший — має право на захист і гідне ставлення», — підсумував міський голова.

Нагадаємо, що у неділю, 11 травня, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК зненацька вдарив кулаком в живіт хлопця.

У ТЦК стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».

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