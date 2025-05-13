- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 909
- Час на прочитання
- 2 хв
Працівник ТЦК побив чоловіка у Харкові, у справу втрутився мер: ким виявився постраждалий
Терехов прокоментував гучну історію з Харкова, де працівник ТЦК зненацька вдарив чоловіка кулаком у живіт. Він наголосив, що постраждалий — вчитель і має законне право на бронювання.
Житель Харкова, якого кілька днів тому вдарив кулаком у живіт військовослужбовець ТЦК, працює вчителем і має законне право на відстрочку від мобілізації.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Кілька днів тому соцмережі облетіло ганебне відео. На ньому працівник одного з терцентрів комплектування Харкова б’є чоловіка біля автомату з водою. Постраждалий — наш харків’янин», — пише Терехов.
За його словами, чоловік є вчителем історії, прав людини та «Захисту Вітчизни», а також класним керівником 8 класу. Він мав законне право на бронювання і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи.
Терехов наголосив, що судячи з кадрів відео, вчитель не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору. Він поводився спокійно і не виявляв жодної агресії, але це не зупинило застосування до нього сили.
«Звісно, не можна узагальнювати — у ТЦК працює багато достойних людей, які щиро служать Україні. Проте такі випадки, як цей, б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників. Вони грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини», — зазначив мер Харкова.
Терехов заявив, що звернувся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного.
«Це вже не просто черговий інцидент — це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки. Також закликаю медіа та громадськість не залишатися осторонь. Нам потрібна єдина позиція. Ми будуємо демократичну державу, в якій кожен — учитель, військовий, медик чи будь-хто інший — має право на захист і гідне ставлення», — підсумував міський голова.
Нагадаємо, що у неділю, 11 травня, у Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК зненацька вдарив кулаком в живіт хлопця.
У ТЦК стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина».