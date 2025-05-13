Люди з інвалідністю: хто має пройти повторний огляд

Медогляд / © pixabay.com

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В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи — це сучасний підхід, який дозволяє чесно і комплексно визначити, як стан здоров’я впливає на життя людини. Така оцінка є необхідною для подовження або перегляду статусу інвалідності, а також для призначення індивідуальної програми реабілітації — медичної, соціальної чи професійної.

Від квітня 2025 року окремі категорії людей мають обов’язково пройти оцінювання повсякденного функціонування. Це стосується тих, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи, і хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк, керуючись відповідною нормою в законодавстві. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті.

На практиці це означає:

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Чоловіки віком від 25 до 60 років , які мають другу або третю групу інвалідності та які мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, проходять оцінювання в період від 1 квітня до 1 листопада 2025 року .

Інші люди, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.

Це не стосується:

людей, яким інвалідність було встановлено пізніше — вже 2025 року — і строк її перегляду ще не настав;

людей з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців, осіб цивільного захисту — для них діють окремі підходи.

Також серед винятків:

люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Як підготуватись до оцінювання

Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити особистий лікар — сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

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Оцінювання проводиться експертною командою лікарів-практиків у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.

Важливо не зволікати з підготовкою:

зверніться до лікаря, щоб дізнатись, чи потрібно вам проходити оцінювання;

перевірте, чи настав ваш строк повторного огляду;

не відкладайте підготовку.

Нова система оцінювання повсякденного функціонування — це частина комплексної реформи, яка ставить у центр саме людину, а не процедуру. Оцінювання проводиться прозоро. Уся інформація — в електронній системі.

Нагадаємо, як зміниться розмір виплат за інвалідністю 2025 року.

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