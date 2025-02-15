Дані про інвалідність в "Резерв+": Міноборони повідомило про важливі зміни

Ці зміни — ще один крок до спрощення життя для людей з інвалідністю у контексті військового обліку, зазначила Катерина Черногоренко.

Уряд посилив захист прав осіб з інвалідністю: дані відображатимуться в "Резерв+" без ВЛК.

Про це повідомило Міноборони.

Згідно з постановою Уряду, дані надходитимуть через взаємодію з Єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Завдяки цьому відомості про встановлення або зміну групи інвалідності відображатимуться у "Резерв+" автоматично або за запитом людини.

Спрощено також офлайн-процедуру:

документи можна засвідчити власним підписом за наявності оригіналу;

подати документи можуть як самі люди з інвалідністю, так і їхні законні представники;

рішення ВЛК прийматиме на підставі поданих документів та даних з електронної системи охорони здоров'я.

"Ці зміни — ще один крок до спрощення життя для людей з інвалідністю у контексті військового обліку", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, люди з інвалідністю не підлягають обов'язковому направленню на ВЛК. Проте вони зберігають право добровільно отримати висновок комісії на підставі поданих документів.

Нагадаємо, 12 лютого Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроект №12457 про подовження терміну проходження військово-лікарської комісії "обмежено придатними" ще на чотири місяці.

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