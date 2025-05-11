- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2520
- Час на прочитання
- 1 хв
У Харкові працівник ТЦК побив чоловіка під час перевірки документів — соцмережі
У Харкові працівник ТЦК зненацька вдарив кулаком в живіт хлопця.
У Харкові стався конфлікт під час мобілізаційних заходів: під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.
Про це пише місцевий телеграм-канал «Харків life».
«У хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли», — йдеться в повідомленні.
Загалом у кадрі присутні п’ять співробітників ТЦК, при цьому поліцейських на відео не видно.
Харківський ОТЦК на інцидент поки не відреагував.
Нагадаємо, що у Харкові працівники ТЦК автівкою збили велосипедиста.