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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2520
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1 хв

У Харкові працівник ТЦК побив чоловіка під час перевірки документів — соцмережі

У Харкові працівник ТЦК зненацька вдарив кулаком в живіт хлопця.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео бійки

Скриншот з відео бійки

У Харкові стався конфлікт під час мобілізаційних заходів: під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.

Про це пише місцевий телеграм-канал «Харків life».

«У хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли», — йдеться в повідомленні.

Загалом у кадрі присутні п’ять співробітників ТЦК, при цьому поліцейських на відео не видно.

Харківський ОТЦК на інцидент поки не відреагував.

Нагадаємо, що у Харкові працівники ТЦК автівкою збили велосипедиста.

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