Скриншот з відео бійки

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У Харкові стався конфлікт під час мобілізаційних заходів: під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив кулаком в живіт хлопця.

Про це пише місцевий телеграм-канал «Харків life».

«У хлопця перевіряли документи. Під час розмови його вдарили кулаком, а через деякий час посадили в бус та відвезли», — йдеться в повідомленні.

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Загалом у кадрі присутні п’ять співробітників ТЦК, при цьому поліцейських на відео не видно.

Дата публікації 15:36, 11.05.25 Кількість переглядів 52 Конфлікт під час оповіщення: співробітник ТЦК двічі вдарив у живіт хлопця

Харківський ОТЦК на інцидент поки не відреагував.

Нагадаємо, що у Харкові працівники ТЦК автівкою збили велосипедиста.