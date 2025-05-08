У сім'ї ексголови Харківського ТЦК виявили два елітні авто: що з ними зроблять

BMW X6. Фото ілюстративне / © Вікіпедія

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У родини колишнього керівника Харківського обласного ТЦК можуть конфіскувати два елітних авто

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Прокурор звернувся з позовом про цивільну конфіскацію активів на суму 4 млн 850 тис. грн, які перебували в користуванні родини посадовця.

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Йдеться про елітні автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску). Ці автівки у 2023–2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця. У період набуття цих авто чоловік обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.

Працівники ДБР проаналізували офіційні доходи керівника ТЦК та його родини і встановили, що придбання цих машин коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим.

«З метою недопущення відчуження підозрілих активів, суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно відповідачів у межах забезпечення позову. Розгляд справи триває», — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що начальника ТЦК на Рівненщині Юрія Ковалюка відправили воювати після гучних відвертостей про проблеми в ЗСУ та з мобілізацією.

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