Мобілізація в Україні: нові скандали з ТЦК викликали резонанс у суспільстві

В Україні мобілізаційні методи ТЦК викликали критику у суспільства / © ТСН.ua

Реклама

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. На цьому тлі в країні посилюють мобілізаційні заходи. Однак, окремі випадки викликали суспільний резонанс та критику.

За останній тиждень в Мережі з’явилися відео, які демонструють суперечливі методи роботи ТЦК. Водночас військкомати стверджують, що діють у правовому полі, а частина інформації є наслідком ворожих інформаційних атак.

ТСН.ua зібрав найскандальніші випадки пов’язані з мобілізацією за останній тиждень.

Реклама

Нові методи мобілізації від Житомирського ТЦК

У Мережі з’явилося відео з наради в Житомирському ТЦК, де обговорювали жорсткі методи мобілізації. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про це, заявивши, що ТЦК використовують незаконні способи, зокрема блокують продаж авто, щоб призвати людей.

«Це вже полювання на людей, яке прикривають», — сказав Гончаренко, закликавши розформувати ТЦК та запровадити адекватні стимули для служби.

Дата публікації 12:02, 06.05.25 Кількість переглядів 103 Житомирський ТЦК вигадав нові методи грубої мобілізації

Житомирське ТЦК та СП відреагували на дане відео, заявивши, що це частина інформаційної атаки ворога.

У відомстві повідомили, що відео з наради потрапило в мережу після хакерської атаки, а його публікація має на меті дискредитувати роботу ТЦК та викликати паніку.

Коментуючи інцидент, ТЦК наголосив, що діє виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради. За цим фактом призначено службову перевірку.

За фактом витоку призначено службове розслідування.

Мобілізація чоловіка у Львові

У Львові ТЦК затримав чоловіка, який намагався втекти під час перевірки документів.

На відео, яке розповсюджується в мережі, видно, як співробітники ТЦК тягли землею наполовину босого чоловіка, а його кросівок застряг у паркані.

У Львівському ТЦК пояснили, що затриманий порушував військовий облік і перебував у розшуку. Він відмовився показувати документи, ображав працівників і намагався втекти. Після опору його доставили до ТЦК для з’ясування обставин.

У відомстві наголосили, що Відповідно до статті 18 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військові мають право застосовувати фізичний вплив у разі опору. Вони закликали громадян дотримуватись закону та не поширювати неповну інформацію.

Дата публікації 13:05, 06.05.25 Кількість переглядів 59 У Львові мобілізували чоловіка, який застряг ногою у паркані

Доленосне інтерв’ю

Начальника ТЦК на Рівненщині Юрія Ковалюка, відправили на фронт після інтерв’ю.

Колишнього начальника Дубенського ТЦК, звільнили з посади та призначили заступником командира військової частини під Краматорськом. Це сталося після його різких висловлювань в інтерв’ю «Четвертій владі», яке було опубліковане 7 квітня.

Ковалюк критикував мобілізаційну політику, зокрема він різко висловився про «м’ясні бригади» та заявив, що відмовляє власного сина йти в армію. Рівненський ТЦК назвав його слова шкідливими для обороноздатності.

«Останній (Юрій Ковалюк — ред.) з власної ініціативи оприлюднив оціночні судження щодо мобілізаційних заходів, «моральної втоми» особового складу та нібито «халатного ставлення» до «людського ресурсу» у Збройних Силах України. Зазначені заяви, зроблені на четвертому році повномасштабної війни, не сприяють зміцненню обороноздатності держави», — йдеться у повідомленні відомства.

Після публікації Ковалюк заблокував журналістку, а згодом опублікував допис у Facebook: «Мене понизили на посаді, я під Краматорськом».

За даними ОК «Захід», його перевели до 56-ї окремої мотопіхотної бригади. Сам колишній військком уточнив, що тепер є заступником командира батальйону.

У Києві мобілізованого прикували стяжками до труби

На збірному пункті ТЦК та СП у місті Києві прикували стяжками до труби в туалеті та до нар у розподільнику. Відео інциденту з’явилося у Мережі 2 травня.

Своєю чергою у відомстві повідомили, що чоловік на збірному пункті почав поводити себе неадекватно та агресивно. У зв’язку і цим муніципальна варта міста Києва змушена була одягнути засоби стримання на даного мобілізованого.

У ТЦК повідомили, що у результаті на мобілізованого поліція склала протокол про адмінпорушення. Також його направили на обстеження до спеціального медичного закладу.

Мобілізованого чоловіка прикували стяжками в туалеті / © із соцмереж

У розподільнику чоловіка прикували до нар / © із соцмереж

Матір залишилася без догляду після мобілізації сина

У Вінниці психічно хвора жінка опинилася у критичній ситуації, після того, як її сина затримали співробітники ТЦК та СП на вулиці.

Ярослав, який 10 років доглядав за матір’ю, сам мав очевидні психічні проблеми перед мобілізацією.

Шість днів жінка провела у замкненій квартирі без їжі, поки сусіди не втрутилися. За допомогою поліції її госпіталізували до психлікарні.

За словами сусідів, сім’я не отримує соціальних виплат через відсутність оформлених документів. Вони також розповіли, що під час загострень жінка може співати вночі на балконі чи обливати сусідську білизну сечею.

Зараз Ярослав проходить курс молодого бійця, а доля його матері залишається невизначеною.

Нагадаємо, раніше у центрі Ужгорода ТЦК і поліція провели масштабний рейд. Перевіряли чоловіків призовного віку в ресторанах і барах міста.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.