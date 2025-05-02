Зривав мобілізацію: як покарають начальника Черкаського ТЦК

Судитимуть начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК / © Pixabay

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування і спрямували до суду обвинувальний акт щодо начальника Черкаського об’єднаного міського ТЦК та СП. Посадовця звинувачують у зриванні мобілізаційного плану.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Начальника Черкаського ТЦК судитимуть за те, що він умисно сприяв непризову на військову службу окремих військовозобов’язаних. Таким чином посадовець зірвав виконання планів щодо скерування мобілізованих до навчальних центрів та бойових частин ЗСУ.

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За даними слідства, офіцер перевищував свої службові повноваження і незаконно ухвалював рішення про непризов та анулювання повісток окремим чоловікам. Його дії завдали шкоди забезпеченню комплектування підрозділів, зокрема тих, що виконують спецзавдання в умовах воєнного стану.

«Фактичне виключення окремих осіб із переліку мобілізованих викликало резонанс у суспільстві, дискредитувало роботу ТЦК та СП і сам процес мобілізації. Також це сприяло формуванню негативного ставлення до військової служби та підриву авторитету військовослужбовців загалом», — йдеться в заяві ДБР.

Яке покарання загрожує очільнику Черкаського ТЦК?

Начальник ТЦК обвинувачується:

у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану,

у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, якщо це спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану.

Покарання за ці злочини передбачає до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До слова, наприкінці квітня правоохоронці затримали начальника одного з районних ТЦК Чернівецької області та його підлеглого за отримання хабаря у 6000 доларів. Фігуранти обіцяли чоловіку оформити документи, які б підтверджували, що той не є військовозобов’язаним.

Дещо раніше, у лютому, працівники ДБР повідомили про підозру двом посадовцям командування одного з родів військ ЗСУ. Вони організували незаконну схему оновлення військово-облікових даних в одному із ТЦК Києва та в одному із військкоматів Волинської області.