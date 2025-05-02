Срывал мобилизацию: как накажут начальника Черкасского ТЦК

Будут судить начальника Черкасского объединенного городского ТЦК / © Pixabay

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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении начальника Черкасского объединенного городского ТЦК и СП. Чиновника обвиняют в срыве мобилизационного плана.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Начальника Черкасского ТЦК будут судить за то, что он умышленно способствовал непризыву на военную службу отдельных военнообязанных. Таким образом чиновник сорвал выполнение планов по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые части ВСУ.

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По данным следствия, офицер превышал свои служебные полномочия и незаконно принимал решения о непризыве и аннулировании повесток отдельным мужчинам. Его действия нанесли ущерб обеспечению комплектования подразделений, в частности выполняющих спецзадания в условиях военного положения.

«Фактическое исключение отдельных лиц из списка мобилизованных вызвало резонанс в обществе, дискредитировало работу ТЦК и СП и сам процесс мобилизации. Также это способствовало формированию негативного отношения к военной службе и подрыву авторитета военнослужащих», — говорится в заявлении ГБР.

Какое наказание грозит начальнику Черкасского ТЦК?

Начальник ТЦК обвиняется:

в халатном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения,

в превышении служебных полномочий военным должностным лицом, если это повлекло существенный вред, совершенном в условиях военного положения.

Наказание за эти преступления предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К слову, в конце апреля правоохранители задержали начальника одного из районных ТЦК Черновицкой области и его подчиненного за получение взятки в 6000 долларов. Фигуранты обещали мужчине оформить документы, подтверждающие, что тот не является военнообязанным.

Несколько ранее, в феврале, работники ГБР сообщили о подозрении двум чиновникам командования одного из родов войск ВСУ. Они организовали незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК Киева и в одном из военкоматов Волынской области.