ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
260
Время на прочтение
1 мин

Коррупция в ТЦК: военный обратил внимание на важную проблему

Часть украинского общества подверглась влиянию российской ИПСО, которая навязывала мнение о том, что ТЦК это нечто плохое.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Коррупция в территориальных центрах комплектования не связана с деятельностью этой структуры, а с человеческим фактором.

Такое мнение высказал в интервью «Укринформу» Павел Куриленко, командир 210-го отдельного штурмового полка.

«Кто может пытаться кого-то подкупить, и найдутся люди, которые готовы подкупиться. Ну, это проблема не структуры, а мировоззрения, это более правовое общество нужно для решения этой проблемы. Здесь закладывать нужно новым поколениям, что это плохо…» — считает он.

Павел Куриленко также отметил, что часть украинского общества подверглась влиянию российской ИПСО, которая навязывала мнение о том, что ТЦК это нечто плохое.

«То, что их [работников ТЦК] функциональная обязанность — напоминать всеми методами, когда в стране война, то мы обязаны ее защищать, что мы когда-то присягу давали, что у нас в Конституции записано: защищать независимость Украины, — это не их проблема. Это проблема тех людей, которые забывают это, не хотят это понимать», — добавил он.

Напомним, в Украине начинается экспериментальный проект, в рамках которого в ТЦК и СП и военных учебных центрах будут работать гражданские психологи, юристы и волонтеры.

Дата публикации
Количество просмотров
260
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie