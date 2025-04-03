Коррупция в ТЦК: военный обратил внимание на важную проблему

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Коррупция в территориальных центрах комплектования не связана с деятельностью этой структуры, а с человеческим фактором.

Такое мнение высказал в интервью «Укринформу» Павел Куриленко, командир 210-го отдельного штурмового полка.

«Кто может пытаться кого-то подкупить, и найдутся люди, которые готовы подкупиться. Ну, это проблема не структуры, а мировоззрения, это более правовое общество нужно для решения этой проблемы. Здесь закладывать нужно новым поколениям, что это плохо…» — считает он.

Реклама

Павел Куриленко также отметил, что часть украинского общества подверглась влиянию российской ИПСО, которая навязывала мнение о том, что ТЦК это нечто плохое.

«То, что их [работников ТЦК] функциональная обязанность — напоминать всеми методами, когда в стране война, то мы обязаны ее защищать, что мы когда-то присягу давали, что у нас в Конституции записано: защищать независимость Украины, — это не их проблема. Это проблема тех людей, которые забывают это, не хотят это понимать», — добавил он.

Напомним, в Украине начинается экспериментальный проект, в рамках которого в ТЦК и СП и военных учебных центрах будут работать гражданские психологи, юристы и волонтеры.