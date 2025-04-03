Корупція у ТЦК: військовий звернув увагу на важливу проблему

Мобілізаця в Україні / © ТСН.ua

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Корупція у територіальних центрах комплектування пов’язана не з діяльністю цієї структури, а з людським фактором.

Таку думку висловив в інтерв’ю «Укрінформу» Павло Куриленко, командир 210 окремого штурмового полку.

«Хтось може намагатися когось підкупити, і знайдуться люди, які готові підкупитися. Ну, це ж проблема не структури, а світогляду, це більш правове суспільство потрібно для розв’язання цієї проблеми. Тут закладати потрібно новим поколінням, що це — погано…» — вважає він.

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Павло Куриленко також зазначив, що частина українського суспільства піддалася впливу російської ІПСО, яка нав’язувала думку про те, що ТЦК — це щось погане.

«Те, що їхній [працівників ТЦК] функціональний обов’язок — нагадувати всіма методами, що коли в країні війна, то ми зобов’язані її захищати, що ми колись присягу давали, що в нас у Конституції записано: захищати незалежність України, — це не їхня проблема. Це проблема тих людей, які забувають про це, не хочуть це розуміти», — додав він.

Нагадаємо, в Україні розпочинається експериментальний проєкт, в межах якого у ТЦК та СП та у військових навчальних центрах працюватимуть цивільні психологи, юристи і волонтери.