У ТЦК та навчальних центрах запускають експеримент із юристами та психологами

Мобілізовані у ТЦК та СП / © ТСН.ua

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В Україні розпочинається експериментальний проєкт, в межах якого у ТЦК та СП та у військових навчальних центрах працюватимуть цивільні психологи, юристи і волонтери. Мета — підтримка мобілізованих на початковому етапі служби.

Про це повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на уповноважену президента України з питань захисту прав військовослужбовців Ольгу Решетилову.

Рішення про запуск експериментального проєкту ухвалили після аналізу ситуації із самовільним залишенням військових частин. З’ясувалося, що найбільше випадків СЗЧ трапляється протягом першого тижня після мобілізації, тобто ще до розподілу новобранців до бойових підрозділів.

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За словами Решетилової, причина СЗЧ часто полягає не лише у страхові чи навантаженні, але й у відсутності інформації про те, що чекає на мобілізованих. Багато людей не розуміють своїх прав, обов’язків і можливостей.

Аби вирішити цю проблему, у визначених ТЦК та навчальних центрах новобранців консультуватимуть цивільні юристи. Вони пояснюватимуть законодавчі аспекти військової служби. Також працюватимуть психологи, які допомагатимуть адаптуватися до умов армії.

А ще мобілізованим ще до початку базової військової підготовки читатимуть курси з:

основ військового права;

міжнародного гуманітарного права;

історії України;

фінансової грамотності.

Очікується, що ці знання допоможуть новобранцям краще розуміти їхню роль в армії та впевненіше почуватися на службі.

Якщо результати експерименту будуть позитивними, його поширять на всі військові частини та навчальні центри України.

До слова, раніше правник Олексій Зіньков заявив, що до ТЦК масово не допускають адвокатів для юридичної допомоги своїм клієнтам. Це порушує базове право людини на правову допомогу.