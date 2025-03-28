В ТЦК и учебных центрах запускают эксперимент с юристами и психологами

Мобилизованные в ТЦК и СП / © ТСН.ua

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В Украине начинается экспериментальный проект, в рамках которого в ТЦК и СП и военных учебных центрах будут работать гражданские психологи, юристы и волонтеры. Цель – поддержка мобилизованных на начальном этапе службы.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на уполномоченную президента Украины по защите прав военнослужащих Ольгу Решетилову.

Решение о запуске экспериментального проекта было принято после анализа ситуации с самовольным оставлением воинских частей. Выяснилось, что больше всего случаев СОЧ случается в течение первой недели после мобилизации, то есть еще до распределения новобранцев в боевые подразделения.

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По словам Решетиловой, причина СОЧ часто заключается не только в страхе или нагрузке, но и в отсутствии информации о том, что ждет мобилизованных. Много людей не понимают свои права, обязанности и возможности.

Для решения этой проблемы в определенных ТЦК и учебных центрах новобранцев будут консультировать гражданские юристы. Они будут объяснять законодательные аспекты военной службы. Также будут работать психологи, помогающие адаптироваться к условиям армии.

А еще мобилизованным еще до начала базовой военной подготовки будут читать курсы по:

основам военного права;

международному гуманитарному праву;

истории Украины;

финансовой грамотности.

Ожидается, что эти знания помогут новобранцам лучше понимать их роль в армии и более уверенно чувствовать себя на службе.

Если результаты эксперимента будут положительными, он будет распространен на все воинские части и учебные центры Украины.

К слову, ранее юрист Алексей Зиньков заявил, что в ТЦК массово не допускают адвокатов для юридической помощи своим клиентам. Это нарушает базовое право человека на правовую помощь.