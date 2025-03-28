Почему Трамп так любит Путина: дипломат назвал несколько причин

Трамп и Путин сейчас очень льстят друг другу / © ТСН.ua

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Администрация Трампа очень благосклонно относится к России.

Почему так произошло и с этим связано такое расположение, объяснил известный украинский дипломат, и.о. министра иностранных дел Украины в феврале-июне 2014 года, экс-посол в Польше Андрей Дещица в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

«Это хороший вопрос. Если бы мы знали ответ, тогда мы знали бы ключ, как вернуть администрацию Трампа в сторону приверженности Украине. Я думаю, что все же здесь есть несколько совпадающих составляющих. Это, во-первых, выглядит уже сейчас, что Трамп хочет иметь на международной арене партнера, которого он признает сильным, большим, и почему-то в его голове это Россия и Путин. И потому с ним он может договариваться», — размышляет Дещица.

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Дипломат отметил, что Трамп и Путин сейчас очень льстят друг другу и закидывают комплиментами.

Just бизнес

«Это значит, что они обвиняют, заиграют между собой. Это одно. То есть, он хочет общаться с большим», — говорит экс-посол.

Дещица предполагает, что американцы сейчас думают с точки зрения бизнеса, и получить выгодные для себя результаты от перемирия или завершения войны.

«И этот бизнес может быть, во-первых, возобновление бизнес-контактов и сотрудничества с Россией, и заработка денег в России. Во-вторых, это попытка определить Украину и недра Украины. При случае еще мы можем это сделать», — говорит дипломат.

Нобелевская премия мира

Кроме того, Дещица напоминает, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и не раз говорил об этом в ближайшем круге.

«Для него завершение войны — это Нобелевская премия мира. И он, таким образом, хочет заигрывать, играть с Россией ради того, чтобы в том числе и это получить», — говорит экс-посол.

Как ни странно — Гренландия

Еще один момент, опасный для мирового порядка — это то, что если Трамп признает право России на украинские территории, то это дает ему моральное основание, например занять Гренландию, говорит Дещица.

«Если Россия может это сделать, то мы тоже можем занять Гренландию. Но это уже открытие ящика Пандоры и довольно опасная ситуация во всем мире. Шутки шутками, а вы знаете, такое впечатление, что собрались два картографа и два историка, значит, носятся с картами, которые хоть сто лет, и Путин, помнится, он вчера, наверное, говорил о том, что когда-то там Соединенные Штаты претендовали на Гренландию, он фактически еще раз польстил Трампу», — отмечает дипломат.

Угроза «распределения» мира между могущественными государствами

Дещица предупреждает, что такие тенденции угрожают новому распределению мира.

«Это то, что было в Мюнхене в 1938 году. Собралось там несколько лидеров, и, ну, давайте, чтобы было спокойно, тихо, поделим, признаем, что Германия может занять Чехию. Но потом чем это все кончилось? Мы должны помнить этот урок. Мне кажется, что Европа сейчас об этом уроке помнит. Потому что это примерно такой сценарий, как мы видим сейчас», — приводит историческую аналогию экс-посол.

Он не исключает, что следующим шагом со стороны Путина будет заявление, что США имеют право на Гренландию или Канаду. А это значит, что Китай может иметь право на Тайвань.

«Это означает, что некоторые, скажем, страны в Африканском континенте могут между собой также воевать. Или тот же Ирак, Иран, Сирия. Опять же довольно неопределенная ситуация, нестабильная ситуация, которая может развернуться непредсказуемостью. И это достаточно, я бы сказал, тревожный сигнал, эти заигрывания между Трампом и Путиным», — подытожил Андрей Дещица.

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Договоренность с Путиным: как Трамп хочет окончить войну и начать новую? НАЖИВО С АНДРЕЕМ ДЕЩИЦЕЙ

Ранее в Британии заявили, что Трамп дает Путину «слишком много».

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