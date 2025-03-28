Путин готовится к войне против НАТО: немецкая разведка назвала время

Президент России Владимир Путин готовится к войне против НАТО / © ТСН.ua

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Российские власти, очевидно, готовятся к широкомасштабной конвенционной войне против НАТО. По оценкам немецкой разведки, Россия может быть готова к этому к концу десятилетия — то есть уже через 5 лет.

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на новый доклад Федеральной разведывательной службы Германии (BND) и Бундесвера.

В отчете говорится, что Россия воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и Кремль готов использовать силу для достижения своих целей.

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По данным немецкой разведки, к концу десятилетия Москва может быть полностью готова к «широкомасштабной конвенционной войне».

В то же время, литовская спецслужба VSD считает, что Россия пока не в состоянии напасть на весь Альянс, но может «проверить НАТО». Для этого страна-агрессор может устроить ограниченную военную операцию против одной или нескольких стран блока, чтобы выяснить, насколько серьезно Альянс отнесется к своим обязательствам.

Как отмечается в докладе немецкой разведки, несмотря на сосредоточенность российских войск в Украине, военно-воздушные силы и флот РФ остаются боеспособными. В случае завершения войны против Украины, россияне могут быстро перебросить свои части к границам с балтийскими странами.

В документе также указано, что "российские потери восполняются", а оборонная промышленность РФ производит больше, чем нужно для текущей войны.

Напомним, ранее военная разведка Дании озвучила оценку, что Россия примерно за пять лет успеет подготовиться к крупномасштабной войне в Европе, если война в Украине завершится или по крайней мере будет заморожена, и если НАТО не станет перевооружаться уже сейчас.