Когда Россия может напасть на Европу: историк из Германии ошарашил прогнозом

Ученый обратил внимание на недавно анонсированные масштабные учения РФ в Белоруссии. По его словам, страны Балтии боятся, что эти учения могут использовать для реального вторжения:

Военный историк и профессор из Потсдамского университета Зенке Найтцель предполагает, что нападение России на Литву может произойти уже этой осенью.

В интервью изданию BILD он заявил, что ситуация в мире существенно изменилась — из-за политики президента РФ Владимира Путина, а также из-за позиции Дональда Трампа в США.

Найтцель обратил внимание на недавно анонсированные масштабные учения РФ в Беларуси. По его словам, страны Балтии боятся, что эти учения могут использовать для реального вторжения:

"Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу", — сказал он.

Кроме того, эксперт считает, что пятая статья НАТО может утратить силу для США, что ослабляет сдерживание со стороны Альянса. Дальнейшее развитие событий, по его мнению, зависит от нескольких факторов: реакции НАТО, роли Трампа, позиции европейских государств и того, удастся ли достичь мира в Украине. В то же время, он убежден, что пока Россия воюет в Украине, полномасштабного наступления на другие страны не будет.

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Что касается готовности Европы к такому сценарию, Найтцель говорит: Германия не готова — и проблема не только в средствах, но и в устаревшей структуре армии. Он отметил необходимость масштабной реформы Бундесвера, которую должен возглавить будущий канцлер:

"Реформа Бундесвера не была правительственным проектом, только инициативой отдельных министров... Канцлер должен сказать: это наш приоритет!", — подчеркнул он.

Найтцель также назвал критический дефицит боеприпасов. С 1990 года, по его словам, закупки производились только для учений.

"Чаще всего боеприпасов было всего на 7–10 дней", — отметил он и добавил, что в эту категорию входят и ударные дроны, которых также не хватает.

Не менее важной проблемой историк назвал разведку — "если США прекратят разведывательную поддержку, у нас слишком мало спутников", — подчеркнул он. Также, по его словам, европейцам следует срочно укрепить систему ПВО.

Ранее представитель администрации Дональда Трампа на международных переговорах Стив Виткофф заявил, что не видит угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина по поводу захвата всей Европы.