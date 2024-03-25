Что первым сеять весной: советуют агрономы

Как только земля подсохнет, можно начинать готовить грядки к высеву семян и сажать растения.

Агрономы советуют сеять овощи на огороде в таком порядке.

Что посадить в апреле

В первой половине апреля сеют всевозможную зелень – петрушку, пекинскую капусту, укроп, листовую горчицу, шпинат салат, а также редис, горох, бобы. Повторные посевы салата, укропа, редиса продлят сроки их потребления (можно сеять до 20 июня).

Петрушку нужно сеять как можно раньше, пока земля очень влажная в плодородную, желательно не кислую почву. В первую очередь, нужно посеять также укроп, листовой и кочанный салат.

Шпинат очень скороспелый, поэтому его можно использовать в качестве предшественника перед основным посадкой других овощей. Семена перед посевом лучше замочить на сутки-две.

Редиску, морковь и свеклу для раннего урожая тоже можно сеять как можно быстрее.

После них высевают холодостойкие культуры, которые прорастают уже при 3-5 градусах тепла – морковь, лук, петрушку, пастернак.

В конце апреля, если выращенная рассада ранней белокочанной и цветной капусты имеет 5–6 листьев и прошла закалка, ее высаживают в открытый грунт.

Также в апреле в открытую почву, не тратя времени на выращивание рассады, можно высевать холодостойкие декоративные цветы и злаки: вьюнок трехцветный, годецию, гипсофилу, календулу, космея, крупный лен, люпин, маки, матиолу, фацел. Если посевы укрыть, всходы появятся быстрее.

Что сажать в мае

Теплолюбивые огурцы, фасоль, арбузы, тыквы, кукурузу нужно сажать, когда земля прогреется до 11-13 градусов, то есть в мае.

В открытую почву в начале мая можно высаживать раннюю капусту, свеклу, морковь, лук, чеснок, редис, салат, фасоль, горох. Если начало месяца будет холодным, посевы лучше отложить до середины месяца. В конце месяца посадите теплолюбивые огурцы, кабачки, тыкву, кукурузу.

Какие культуры сходят быстрее всего

Первым сходит горох – уже через 6 дней после посева, через 7-8 дней – кукуруза, огурцы, фасоль, редька. Через 10 дней прорастают капуста, щавель и свекла. Всходы баклажанов, лука, кабачков, моркови и ревеня можно ожидать через 2 недели. А дольше всего сидит в земле укроп, петрушка, пастернак и перец – до 16 дней.

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