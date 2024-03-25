Що першим сіяти навесні: радять агрономи

Щойно земля підсохне можна починати готувати грядки до висіву насіння та саджати рослини.

Агрономи радять сіяти овочі на городі в такому порядку.

Що посадити у квітні

У першій половині квітня сіють всіляку зелень – петрушку, пекінську капусту, кріп, листову гірчицю, шпинат салат, а також редиску, горох, боби. Повторні посіви салату, кропу, редиски продовжать терміни їх споживання (можна сіяти до 20 червня).

Петрушку потрібно сіяти якомога раніше, поки земля дуже волога у родючий, бажано не кислий ґрунт. В першу чергу, потрібно посіяти також кріп, листовий та качанний салат.

Шпинат дуже скоростиглий, тому його можна використовувати як попередник перед основним садінням інших овочів. Насіння перед посівом краще замочити на добу-дві.

Редиску, моркву і буряки для раннього врожаю теж можна сіяти якнайшвидше.

Після них висівають холодостійкі культури, які проростають вже за 3-5 градусів тепла — моркву, цибулю, петрушку, пастернак.

У кінці квітня, якщо вирощена розсада ранньої білоголової та цвітної капусти має 5–6 листків і пройшла загартування, її висаджують у відкритий ґрунт.

Також у квітні у відкритий ґрунт, не витрачаючи часу на вирощування розсади, можна висівати холодостійкі декоративні квіти та злаки: в'юнок триколірний, годецію, гіпсофілу, календулу, космею, льон великоквітковий, люпин, маки, матіолу, фацелію. Якщо посіви укрити, сходи з'являться швидше.

Що садити у травні

Теплолюбні огірки, квасолю, кавуни, гарбузи, кукурудзу потрібно садити, коли земля прогріється до 11-13 градусів, тобто, у травні.

У відкритий ґрунт на початку травня можна висаджувати ранню капусту, буряк, моркву, цибулю, часник, редис, салат, квасолю, горох. Якщо початок місяця буде холодним, посіви краще відкласти до середини місяця. В кінці місяця посадіть теплолюбні огірки, кабачки, гарбуз, кукурудзу.Які

Які культури сходять найскоріше

Найпершим сходить горох – вже через 6 днів після посіву, через 7-8 днів – кукурудза, огірки, квасоля, редька. За 10 днів проростають капуста, щавель і буряки. Сходи баклажанів, цибулі, кабачків, моркви та ревеню можна очікувати через 2 тижні. А найдовше сидить в землі кріп, петрушка, пастернак і перець – до 16 днів.

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