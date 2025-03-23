На Одещині стався вибух у відділку поліції: загинула жінка (відео)

Місцеві пабліки пишуть, що невідома жінка принесла туди вибухівку і підрвалася разом з нею.

В Біляївці на Одещині у відділку поліції стався вибух.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Правоохоронці Одещини працюють на місці вибуху в будівлі поліції. Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", – йдеться в повідомленні.

Місцеві пабліки пишуть, що невідома жінка принесла туди вибухівку і підрвалася разом з нею.

За інформацією видання "Думська", причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій. Його до будівлі жінка пронесла у простому пластиковому пакеті.

"Пристрій привели у дії дистанційно.На думку нашого джерела, у справі є однозначний слід російських спецслужб. У результаті вибуху поранення отримали і кілька поліцейських", – зазначають у виданні.

Тим часом, у Мережі опублікували перші кадри з місця події.

На Одещині стався вибух у відділі поліції: є загибла

Також опубліковано відео з середини підірваного відділку поліції.

Відео з середини підірваного відділку поліції на Одещині

Нагадаємо, що 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи біля залізничного вокзалу, під час яких загинув один неповнолітній, а ще один був поранений. Він втратив дві ноги.

Крім того, що підліток сам поплатився за свій вчинок і залишився без ніг, він ще й відповідатиме перед законом.

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