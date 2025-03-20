Теракт у центрі Рівного: підірвали автомобіль, є постраждалі (відео)

СБУ класифікує вибух в автомобілі як спробу теракту.

У центрі Рівного вибухнув саморобний вибуховий пристрій (СВП), що перевозився в автомобілі.

Про це повідомляють пресслужби місцевих управлінь СБУ та Нацполіції.

Вибух в авто стався сьогодні, 20 березня, близько 13:40 на вулиці Київській. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх госпіталізували.

Вибухотехніки поліції обстежили територію. На місці працювала слідчо-оперативна група. СБУ класифікує вибух як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Як додає "Суспільне", горів автомобіль таксі. Один з потерпілих перебуває у критичному стані, інший – у важкому стабільному стані. Їх госпіталізували до лікарні. Загиблих немає.

У центрі Рівного стався вибух: поліція говорить про теракт

Нагадаємо, що 11 березня в Івано-Франківську сталися два вибухи біля залізничного вокзалу, під час яких загинув один неповнолітній, а ще один був поранений. Він втратив дві ноги.

Крім того, що підліток сам поплатився за свій вчинок і залишився без ніг, він ще й відповідатиме перед законом.

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