Як використовувати лотки з-під яєць у городі: корисні лайфгаки

Дбайливі господарі знають, що паперові лотки з під яєць не варто викидати, їх можна використовувати для грядок, для висаджування насіння тощо.

Промисловість пропонує садівникам багато засобів для полегшення роботи на грядках, але майже всі вони синтетичного походження та потребують додаткових фінансових витрат. А застосування яєчних лотків на городі не має цих недоліків, вони не потребують додаткових витрат, оскільки накопичуються самі по собі, виготовлені з натуральних компонентів, тому швидко розкладаються у ґрунті. Лотки покращують структуру грунту, утримують надлишок води.

Фахівці діляться корисними лайфгаками, як використовувати лотки для яєць на городі.

Для рівного садіння рослин

Яєчні лотки можна використовувати як трафарети під час висаджування, посіву рослин, щоб посадити насіння чи розсаду рівними рядами. Для цього підготуйте землю, викопайте і вирівняйте її, а потім прикладіть до неї лотки для яєць і злегка вдавіть. Можна сіяти просто в ці ямки, а якщо потрібні лунки на більшій відстані одна від одної, садіть насіння або розсаду, пропускаючи одну або дві мітки трафарету.

Для створення теплих грядок

Паперові яєчні лотки відмінно підійдуть для створення теплих грядок. Подушка, виготовлена ​​з таких матеріалів, в процесі розкладання стає джерелом тепла, завдяки чому культури на теплих грядках швидше ростуть, а їхнє плодоношення триває довше. Формувати грядки краще на ділянці, огородженій дошками, шифером або іншими матеріалами – такий бортик дозволяє підняти грядку вище за рівень ґрунту. У самий низ покладіть обрізки гілок, сухе листя, бадилля та інші відходи з саду та городу. Вирівняйте перший шар наповнювача і на нього викладіть яєчні лотки, обрізки паперу та картону, мішковину та інші натуральні матеріали. На цю підстилку насипте 15-20-сантиметровий шар перепрілого гною, компосту, наприкінці -- родючий ґрунт.

Для посіву насіння

Лотки з під яєць можуть бути чудовими міні-контейнерами для посадки насіння. Щоб зробити такі контейнери, помістіть два блоки лотків для яєць один в одного, щоб зробити конструкцію жорсткішою, і в дні кожного поглиблення зробіть дірочку. Вона буде потрібна, коли рослини висаджуватимуться у відкритий ґрунт. У підготовлені лотки насипте субстрат, і в кожну комірку помістіть одне-два насіння. Промочіть ґрунт водою, обприскуючи його з пульверизатора та накрийте.

Для створення квітника

Жовтень для квітникарів період, коли потрібно висаджувати тюльпани. А для того, аби створити ідеально рівні та красиві рядки з квітками, якраз згодяться лотки від яєць. У кожному заглибленні лотка потрібно прорізати дно та розкласти в них цибулини майбутніх тюльпанів. Отриману конструкцію помістити у попередньо вириті ямки глибиною 15 см. На дно ямок потрібно насипати пісок, аби цибулини не почали гнити, засипте їх ґрунтом і полийте. Коли настануть заморозки, грядки краще замульчувати за допомогою торфу чи компосту.

Перелічені способи використання лотків. не вичерпують всі можливі. Їх можна використовувати для покращення структури ґрунту, для мульчування, попередньо подрібнивши їх, для захисту від гризунів та як утеплювальний матеріал, обернувши лотками стовбури саджанців, як зимове укриття, накрив лотками підзимові посіви.

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