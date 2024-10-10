Как использовать лотки из-под яиц в огороде: полезные лайфхаки

Бережливые хозяева знают, что бумажные лотки из под яиц не стоит выбрасывать, их можно использовать для грядок, для высадки семян и т.п.

Промышленность предлагает садоводам много средств для облегчения работы на грядках, но почти все они синтетического происхождения и нуждаются в дополнительных финансовых затратах. А применение яичных лотков на огороде не имеет этих недостатков, они не нуждаются в дополнительных затратах, поскольку накапливаются сами по себе, изготовлены из натуральных компонентов, поэтому быстро разлагаются в почве. Лотки улучшают структуру грунта, удерживают избыток воды.

Специалисты делятся полезными лайфгаками, как использовать лотки для яиц в огороде.

Для ровной посадки растений

Яичные лотки можно использовать как трафареты при высадке, посеве растений, чтобы посадить семена или рассаду ровными рядами. Для этого подготовьте землю, выкопайте и выровняйте ее, а затем приложите к ней лотки для яиц и слегка подавите. Можно сеять прямо в эти ямки, а если нужны лунки на большем расстоянии друг от друга, сажайте семена или рассаду, пропуская одну или две метки трафарета.

Для создания теплых грядок

Бумажные яичные лотки отлично подойдут для создания теплых грядок. Подушка, изготовленная из таких материалов, в процессе разложения становится источником тепла, благодаря чему культуры на теплых грядках, быстрее растут, а их плодоношение длится дольше. Формировать грядки лучше на участке, огражденном досками, шифером или другими материалами – такой бортик позволяет поднять грядку выше уровня грунта. В самый низ положите обрезки веток, сухие листья, ботву и другие отходы из сада и огорода. Выровняйте первый слой наполнителя и выложите на него яичные лотки, обрезки бумаги и картона, мешковину и другие натуральные материалы. На эту подстилку насыпьте 15-20-сантиметровый слой перепревшего навоза, компоста, в конце – плодородную почву.

Для посадки семян

Лотки из под яиц могут быть отличными мини-контейнерами для посадки семян. Чтобы сделать такие контейнеры, поместите два блока лотков для яиц друг в друга, чтобы ужесточить конструкцию, и в дне каждого углубления сделайте дырочку. Она потребуется, когда растения будут высаживаться в открытую почву. В подготовленные лотки насыпьте субстрат, и в каждую ячейку поместите одно-два семечка. Промочите грунт водой, опрыскивая его из пульверизатора и накройте.

Для создания цветника

Октябрь для цветоводов период, когда нужно высаживать тюльпаны. А для того, чтобы создать идеально ровные и красивые ряды с цветками, пригодятся лотки от яиц. В каждом углублении лотка нужно прорезать дно и разложить в них луковицы будущих тюльпанов. Получившуюся конструкцию поместить в предварительно вырытые ямки глубиной 15 см. На дно ямок нужно насыпать песок, чтобы луковицы не начали гнить, засыпьте их грунтом и полейте. Когда наступят заморозки, грядки лучше замульчировать с помощью торфа или компоста.

Перечислены способы использования лотков. не исчерпывают все возможные. Их можно использовать для улучшения структуры почвы, для мульчирования, предварительно измельчив их, для защиты от грызунов и в качестве утеплительного материала, обернув лотками стволы саженцев, как зимнее укрытие, накрыл лотками подзимние посевы.

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