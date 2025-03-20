Минздрав проверит больницы: Ляшко сообщил, что именно подвергнется ревизии

Министерство здравоохранения будет проверять наличие медикаментов в стационарах. Первыми в очереди станут "наиболее критические заведения, в которых могут быть проблемы", сообщил глава Минздрава.

На фоне внедрения новых механизмов прозрачного ценообразования на лекарства в апетках и доступа к лекарственным средствам в стационарах в Украине проведут проверки больниц.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.

"В список вошли лекарства, которые чаще всего покупали украинцы в украинских аптеках именно украинского производителя. Это препараты, за которые украинцы отдавали больше средств из собственного кармана. Когда на них снизили цены на 30%, то это наиболее ощутимо для пациента", — сказал Виктор Ляшко.

Также, отметил он, ключевая задача – чтобы люди получали лекарственные средства, необходимые для лечения болезней.

Проверят наличие лекарства во время стационарной терапии в госпиталях, которые должны покупать по программе медицинских гарантий. А также под проверки подойдет нацсписок – это то, что закупается приоритетно.

"Далее закупаются лекарственные средства, которые есть в стандартах лечения. Это требование НСЗУ. И мы начинаем совместные мониторинговые визиты: НСЗУ, Министерство здравоохранения и областные государственные администрации", – пояснил Ляшко.

Какие больницы будут проверять

По словам главы Минздрава, сначала определили наиболее критические заведения, в которых могут быть проблемы. Зная количество пациентов, прошедших через стационарное лечение и зная количество препаратов, которые поставили централизованно – от инфарктов, инсультов, для онкоцентров.

"Видим все по Prozorro, сколько заведение купило лекарственных средств само, сколько поставило на учет, потому что еще есть благотворительная помощь от международных партнеров. Переделили эти суммы на стационарные, на количество пролеченных, и в мониторинг поставили те, которые ниже среднего по стране. С них начинаем проверки и будем смотреть, что будет происходить, чем лечат".

Он добавил, что у Национальной службы здоровья Украины есть механизмы, как влиять на эти учреждения: путем и штрафных санкций, и расторжением договоров на оказание такой медицинской помощи.

"Все главы общин предупреждены об этом, они также могут и должны делать определенный мониторинг, потому что больницы находятся в их собственности, и они об этом должны знать", – отметил глава Минздрава.

Напомним, в Виннице от родственников ветерана АТО потребовали деньги за операцию на сердце. В Минздраве уже отреагировали на ситуацию.

Читайте также: