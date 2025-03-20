МОЗ перевірить лікарні: Ляшко повідомив, що саме підпаде під ревізію

На тлі запровадження нових механізмів прозорого ціноутворення на ліки в аптеках і забезпечення доступу до лікарських засобів у стаціонарах в Україні проведуть перевірки лікарень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.

"До списку увійшли ліки, які найчастіше купували українці в українських аптеках саме українського виробника. Це препарати, за які українці віддавали найбільше коштів з власної кишені. Коли на них знизили ціни на 30%, то це найбільш відчутно для пацієнта", – сказав Віктор Ляшко.

Також, зазначив він, ключова задача – щоб люди отримували лікарські засоби, які потрібні для лікування хвороб.

Перевірятимуть наявність ліків під час стаціонарної терапії в госпіталях, які мають купувати за програмою медичних гарантій. А також під перевірки підпаде Нацперелік – це те, що закуповується пріоритетно.

"Далі закуповуються лікарські засоби, які є в стандартах лікування. Це вимога НСЗУ. І ми розпочинаємо спільні моніторингові візити: НСЗУ, Міністерство охорони здоров'я і обласні державні адміністрації", – пояснив Ляшко.

Які лікарні перевірятимуть

За словами очільника МОЗ, спершу визначили найбільш критичні заклади, в яких можуть бути проблеми: знаючи кількість пацієнтів, яка пройшла через стаціонарне лікування, і знаючи кількість препаратів, які поставили централізовано – від інфарктів, інсультів, для онкоцентрів.

"Бачимо все по Prozorro – скільки заклад купив лікарських засобів сам, скільки поставив на облік, бо ще є благодійна допомога від міжнародних партнерів. Переділили ці суми на стаціонарні, на кількість пролікованих, і в моніторинг поставили ті, які нижче середнього по країні. Із них розпочинаємо перевірки і будемо дивитися, що буде відбуватися, чим лікують, чи посилають пацієнтів зі списками до аптек", – анонсував Ляшко.

Він додав, що Національна служба здоров'я України має механізми, як впливати на ці заклади: шляхом і штрафних санкцій, і розриванням договорів на надання такої медичної допомоги.

"Всі голови громад попереджені про це, вони також можуть і повинні робити певний моніторинг, бо лікарні перебувають у їхній власності, і вони про це повинні знати", – зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, у Вінниці від родичів ветерана АТО вимагали гроші за операцію на серці. У МОЗ вже відреагували на ситуацію.

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