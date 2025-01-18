Стало відомо, що необхідно для запису дитини до лікаря

Дітям до 14 років необов'язково мати РНОКПП для верифікації в електронній системі охорони здоров’я.

Для запису дитини до лікаря необхідно мати Свідоцтво про народження. Важливо знати, що дітям до 14 років не потрібно отримувати Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) для проходження верифікації в електронній системі охорони здоров’я.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

"Вкотре нагадуємо лікарям та пацієнтам: дітям до 14 років не потрібно обов'язково отримувати РНОКПП спеціально для проходження верифікації даних в Центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я з Державним реєстром фізичних осіб-платників податків. НСЗУ не висуває і не буде висувати такої вимоги", - йдеться в повідомленні.

Що підлягає верифікації:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

серія і номер документа, що посвідчує особу (наприклад, Свідоцтво про народження, паспорт тощо, для пацієнтів, які відмовилися від РНОКПП).

"Пацієнт з позначкою “Неуспішна верифікація” не буде позбавлений доступу до медичних послуг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у МОЗ відповіли, коли в України очікується пік захворюваності на ГРВІ та грип.

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