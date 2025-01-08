Ідеальна підлива для гарячих страв: смак як у дитинстві

Рецепт підливи, яка швидко готується та підходить для багатьох страв

Хто з нас не пам’ятає той неповторний смак домашньої підливи, що ідеально доповнювала соковиті котлети? Сьогодні ми поділимося з вами простим рецептом, який дозволить з легкістю приготувати цю страву. Ця універсальна підлива стане чудовим доповненням до багатьох страв, від традиційних котлет до вишуканих гарнірів.

Що нам знадобиться:

Рослинна олія – 2 столові ложки

Вершкове масло – 20 грамів

Борошно пшеничне – 2 столові ложки

Томатна паста – 1,5-2 столові ложки

Сметана – 1 столова ложка

Бульйон (можна замінити водою) – 1,5 склянки

Сіль, перець, улюблені спеції – за смаком

Приготування:

Розтопимо вершкове масло на невеликому вогні, додамо рослинну олію і добре розігріємо. Додамо просіяне борошно і швидко розмішаємо віночком, щоб не утворилися грудочки. Прогріємо суміш протягом кількох секунд, постійно помішуючи. Введемо томатну пасту і прогріємо ще 10 секунд. Поступово вливаємо склянку бульйону або гарячої води, ретельно перемішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. У міру загустіння підливи додамо решту рідини, постійно помішуючи. Посолимо, поперчимо і додамо улюблені спеції за смаком. Додамо сметану, перемішаємо і прогріємо ще 1-2 хвилини.

Наша ароматна підлива готова! Вона чудово поєднується з котлетами, голубцями, макаронами, різними кашами та іншими гарнірами. Смачного!

Для більш насиченого смаку можна обсмажити цибулю до золотистого кольору перед додаванням борошна.

Якщо ви хочете отримати більш густу підливу, збільште кількість борошна.

Для пікантності можна додати дрібку сухого червоного перцю або інші улюблені спеції.