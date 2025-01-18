Меркель висловила сумнів, що Україна може зберегти незалежність

Меркель наголосила, що лише разом з США та всередині НАТО можна перемогти Путіна і зберегти суверенітет України, а також стабільність у Європі.

Україна без підтримки США та НАТО Україна не зможе зберегти свою незалежність після нападу Росії.

Таку думку висловила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає видання Frankfurter Allgemeine Zeitung

Вона вважає, що трансатлантичне партнерство сьогодні є навіть більш необхідним, ніж раніше, заявила Меркель незадовго до того, як Дональд Трамп склав присягу як президент США в понеділок.

З нападу президента Росії Володимира Путіна на Україну основний принцип європейського післявоєнного порядку — територіальна недоторканність — був призупинений, зазначила вона в якості головного доповідача на новорічному прийомі ХДС Північного Рейну-Вестфалії в Дюссельдорфі. Тільки разом із США та в межах НАТО можна було домогтися того, щоб "Путін не виграв війну і щоб Україна залишилася незалежною державою".

Трамп вірить тільки в переможців і переможених

Меркель назвала Трампа "особливим президентом". Він захищає "законні інтереси" США, але в багатосторонньому співробітництві вірить не в "безпрограшні ситуації", а в те, що завжди є переможець і переможений. "Ми не змінемо Дональда Трампа, але ми можемо на це відреагувати", — заявила Меркель. Європа повинна об'єднати свої інтереси. США також поступилися б нерозумно, якщо б не шукали союзника в Європі. "Ми також є потужним фактором", — сказала вона. "Європа — це наша страхівка життя", — підкреслила колишня канцлерка.

Підтримка Мерца

Поразка "світлофорної" коаліції в такі складні часи зробила необхідність зміни уряду в Німеччині особливо очевидною, сказала Меркель. Вона сподівається, що Мерц "отримає мандат стати канцлером" на федеральних виборах 23 лютого. Після федеральних виборів 2002 року тодішній лідер ХДС Меркель усунула Мерца з поста лідера фракції Союзу, що серйозно загострило їхні відносини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці розповідали, що для них більш пріоритетне: членство в НАТО чи в ЄС

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