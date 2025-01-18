Меркель выразила сомнение, что Украина может сохранить независимость

Меркель подчеркнула, что только вместе с США и внутри НАТО можно победить Путина и сохранить суверенитет Украины и стабильность в Европе.

Украина без поддержки США и НАТО Украина не сможет сохранить свою независимость после нападения России.

Такое мнение высказала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она считает, что трансатлантическое партнерство сегодня даже более необходимо, чем раньше, заявила Меркель незадолго до того, как Дональд Трамп принял присягу как президент США в понедельник.

По нападению президента России Владимира Путина на Украину основной принцип европейского послевоенного порядка – территориальная неприкосновенность – был приостановлен, отметила она в качестве главного докладчика на новогоднем приеме ХДС Северного Рейна-Вестфалии в Дюссельдорфе. Только вместе с США и внутри НАТО можно было добиться того, чтобы "Путин не выиграл войну и чтобы Украина осталась независимым государством".

Трамп верит только в победителей и проигравших

Меркель назвала Трампа "особым президентом". Он защищает "законные интересы" США, но в многостороннем сотрудничестве верит не в "беспроигрышные ситуации", а в то, что всегда есть победитель и проигравший. "Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем на это отреагировать", — заявила Меркель. Европа должна соединить свои интересы. США также уступили бы глупо, если бы не искали союзника в Европе. "Мы также являемся мощным фактором", — сказала она. "Европа — это наша страховка жизни", — подчеркнула бывший канцлер.

Поддержка Мерца

Поражение "светофорной" коалиции в такие сложные времена сделало необходимость смены правительства в Германии особенно очевидным, сказала Меркель. Она надеется, что Мерц "получит мандат стать канцлером" на федеральных выборах 23 февраля. После федеральных выборов 2002 года тогдашний лидер ХДС Меркель устранила Мерца с поста лидера фракции Союза, что серьезно обострило их отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы рассказывали, что для них более приоритетно: членство в НАТО или в ЕС.

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