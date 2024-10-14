Епідеміологиня пояснила, коли краще робити щеплення від грипу

Про щеплення слід задуматися ще до початку епідемічного сезону.

Про це розповіла в етері Еспресо епідеміологиня, вірусологиня, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Наталія Виноград.

Професорка зазначила, що вакцини є як проти COVID-19, так і проти грипу. Вона підкреслила, що найкращий час для щеплення від грипу — це перед початком епідемічного сезону. Імунітет формується не одразу, тому варто задуматися про вакцинацію заздалегідь. Вона також зазначила, що грип може бути не легшим за COVID-19.

Вона підкреслила, що COVID-19 може мати тяжкий перебіг у людей з медичними ризиками, тоді як у решти — проявляється симптомами, схожими на гострі респіраторні вірусні інфекції, такими як температура. Вона пояснила, що COVID-19 став ендемічним захворюванням, характерним для нашої території, і проявляється з певною сезонністю. Улітку та восени очікується значне зростання випадків. Найбільше хворіють діти молодших і старших класів, тоді як найменше — люди старше 60 років, оскільки вони переважно залишаються вдома, щоб уникнути захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати домашню корисну мазь для розтирання грудей під час застуди

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