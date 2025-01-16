Національний календар щеплень: які зміни українцям пропонує МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя ініціювало внесення змін до Національного календаря профілактичних щеплень, які почнуть діяти від січня 2026 року.

МОЗ представило відповідний проєкт наказу для громадського обговорення.

Зокрема, до Національного календаря профілактичних щеплень буде введено однократну вакцинацію проти вірусу папіломи людини для дівчаток віком 12-13 років.

За інформацією Центру громадського здоров'я, понад 95% випадків раку шийки матки спричиняє ВПЛ. У зоні ризику перебувають не лише жінки, оскільки деякі штами вірусу папіломи людини можуть викликати у чоловіків рак анального каналу, статевого члена та горла.

Щеплення від ВПЛ планують зробити обов’язковим та безоплатним. У разі затвердження змін, держава закуповуватиме вакцини за кошти державного бюджету. Щеплення також можна буде отримати за програмою з імунізації від міжнародних організацій.

Зміняться також схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В. МОЗ пропонує робити щеплення у 2–4–6–18 місяців.

"Така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП+Hib+ВГВ), що в результаті зменшить кількість ін’єкцій для дитини та кількість візитів до медзакладу", - йдеться в повідомленні.

Будуть також внесені зміни й до схеми щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК). Запропоновано проводити щеплення у віці 1 року та 4 років замість 1 та 6 років.

Раніше епідеміологиня пояснила, коли краще робити щеплення від грипу. Більше про це читайте у новині.

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