Вчені розробляють штучну матку для "відродження" сумчастих вовків

Американська компанія Colossal Biosciences, яка спеціалізується на відродженні вимерлих видів, отримала $435 мільйонів для створення інструментів для дітонародження, що допоможуть у відновленні зниклих видів.

Про це повідомило видання IFLScience.

Вчені зробили значний крок у відродженні тилацина, вимерлого сумчастого вовка, який колись мешкав в Австралії, Тасманії та Новій Гвінеї. Остання особина померла у 1936 році, і тепер дослідники працюють над створенням нових технологій для відтворення цього виду. Однією з таких інновацій є штучна матка, яка, за словами вчених, дозволяє вирощувати ембріони до половини вагітності без використання сурогатних матерів.

Нова система, розроблена компанією Colossal, дозволяє контролювати середовище росту ембріонів з високою точністю завдяки модульованій мікрофлюїдиці та контролю газу. Це забезпечує можливість візуалізувати розвиток ембріона, гарантуючи, що всі етапи йдуть за планом.

Пристрій може стати революційним у дослідженні ембріонального розвитку та змін, внесених у ДНК. У майбутньому він дозволить генерувати дитинчат тилацина без необхідності використання сурогатних матерів, що відкриває перспективи для відновлення вимерлих видів і збереження тих, що під загрозою зникнення.

Нагадаємо, у новому дослідженні з’ясувалося, що 20-тисячолітні скам’янілості, відомі як "людина Усікава", насправді належать стародавньому бурому ведмедю.

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