Понад 20 000 років історії під сумнівом: "людина Усікава" виявилась ведмедем

Скам’янілості були виявлені в кінці 1950-х років у місті Тойохасі, але з часом виникли сумніви щодо їхньої приналежності.

У новому дослідженні з’ясувалося, що 20-тисячолітні скам’янілості, відомі як "людина Усікава", які вважали одними з найдавніших останків людини в Японії, насправді належать стародавньому бурому ведмедю.

Про це пише Livescience.

Скам’янілості були виявлені в кінці 1950-х років у місті Тойохасі, але з часом виникли сумніви щодо їхньої приналежності. Як зазначив антрополог Ген Сува з Токійського університету, який керував дослідженням, питання про природу останків порушували ще в 1980-х роках. Результати нового аналізу, опубліковані у грудні 2024 року в журналі Anthropological Science, підтвердили, що знайдені кістки належать бурому ведмедю (Ursus arctos).

Як сталося таке непорозуміння?

У 1950-х роках японські вчені мали обмежене розуміння анатомії ведмедів, оскільки подібні кістки рідко знаходилися в археологічних розкопках країни. Це і стало причиною помилкової ідентифікації. Тоді останки були описані як плечова кістка та головка стегнової кістки людини, яка жила понад 20 000 років тому. Нове дослідження, що включало візуальний аналіз і комп’ютерну томографію, встановило, що ці кістки насправді належать ведмедю.

Нове дослідження встановило, що скам’янілості японської "людини Усікава", які колись вважали людськими, які жили понад 20 000 років тому, насправді походять від ведмедя.

Інші знахідки на японському материку

З огляду на спростування автентичності "людини Усікава", найдавнішими людськими скам’янілостями в Японії нині вважаються фрагменти кісток, знайдені в кар’єрі поблизу міста Хамакіта. Вони належать двом людям, які жили приблизно 14 000 і 17 000 років тому.

На островах Рюкю, розташованих між Японією і Тайванем, також були виявлені скам’янілі людські останки. Їхній вік оцінюється в межах від 18 000 до 32 000 років.

Ця історія не є унікальною. Наприклад, у 1990-х роках в печері на Алясці знайшли кістку, яку спершу вважали ведмежою, але пізніші дослідження показали, що вона належить корінній жительці Америки, яка жила близько 3000 років тому.