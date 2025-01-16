Понад 20 000 років історії під сумнівом: "людина Усікава" виявилась ведмедем

Скам’янілості були виявлені в кінці 1950-х років у місті Тойохасі, але з часом виникли сумніви щодо їхньої приналежності.
У новому дослідженні з’ясувалося, що 20-тисячолітні скам’янілості, відомі як "людина Усікава", які вважали одними з найдавніших останків людини в Японії, насправді належать стародавньому бурому ведмедю.
Про це пише Livescience.
Скам’янілості були виявлені в кінці 1950-х років у місті Тойохасі, але з часом виникли сумніви щодо їхньої приналежності. Як зазначив антрополог Ген Сува з Токійського університету, який керував дослідженням, питання про природу останків порушували ще в 1980-х роках. Результати нового аналізу, опубліковані у грудні 2024 року в журналі Anthropological Science, підтвердили, що знайдені кістки належать бурому ведмедю (Ursus arctos).
Як сталося таке непорозуміння?
У 1950-х роках японські вчені мали обмежене розуміння анатомії ведмедів, оскільки подібні кістки рідко знаходилися в археологічних розкопках країни. Це і стало причиною помилкової ідентифікації. Тоді останки були описані як плечова кістка та головка стегнової кістки людини, яка жила понад 20 000 років тому. Нове дослідження, що включало візуальний аналіз і комп’ютерну томографію, встановило, що ці кістки насправді належать ведмедю.
Інші знахідки на японському материку
З огляду на спростування автентичності "людини Усікава", найдавнішими людськими скам’янілостями в Японії нині вважаються фрагменти кісток, знайдені в кар’єрі поблизу міста Хамакіта. Вони належать двом людям, які жили приблизно 14 000 і 17 000 років тому.
На островах Рюкю, розташованих між Японією і Тайванем, також були виявлені скам’янілі людські останки. Їхній вік оцінюється в межах від 18 000 до 32 000 років.
Ця історія не є унікальною. Наприклад, у 1990-х роках в печері на Алясці знайшли кістку, яку спершу вважали ведмежою, але пізніші дослідження показали, що вона належить корінній жительці Америки, яка жила близько 3000 років тому.
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