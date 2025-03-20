Теракт в центре Ровно: взорвали автомобиль, есть пострадавшие (видео)

В центре Ровно взорвалось самодельное взрывное устройство, перевозимое в автомобиле.

Об этом сообщают пресс-службы местных управлений СБУ и Нацполиции.

Взрыв в авто произошел сегодня, 20 марта, около 13.40 на улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир – их госпитализировали.

Взрывотехники полиции обследовали территорию. На месте работала следственно-оперативная группа. СБУ классифицирует взрыв как попытку теракта и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Как добавляет "Суспільне", горел автомобиль такси. Один из потерпевших находится в критическом состоянии, другой – в тяжелом стабильном состоянии. Их госпитализировали в больницу. Погибших нет.

В центре Ровно произошел взрыв: полиция говорит о теракте

Напомним, что 11 марта в Ивано-Франковске произошло два взрыва возле железнодорожного вокзала, во время которых погиб один несовершеннолетний, а еще один был ранен. Он потерял две ноги.

Кроме того, что подросток сам поплатился за свой поступок и остался без ног, он еще будет отвечать перед законом.

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